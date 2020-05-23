Дана с "Холостяка-10" прокомментировала финал проекта: Надоест одно и то же

Вчера, 22 мая, вся страна узнала имя избранницы героя "Холостяка-10". Максим Михайлюк решил строить отношения с Дашей Ульяновой, а с Даной Оханской – попрощался. Девушка, которая была влюблена в него, курьезно прокомментировала решение холостяка, сравнив его с выбором блюда в ресторане.

Дана Оханская откровенно признавалась Максиму в своих чувствах и не скрывала, что готова строить семью. Однако сердце главного холостяка страны принадлежало другой. Он отпустил девушку, попросив прощения за свой выбор. На личной странице в инстаграме Дана прокомментировала финал проекта, сделав курьезное сравнение.

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Во время решающего решения Максим Михайлюк признался, что руководствуется в отношениях не умом, а душой. Его чувства к Даше были сильнее, и он попрощался с Даной словами: "Моя душа сегодня говорит тебе прости". Однако, как уверяют зрители, финалистка покинула шоу "Холостяк" достойно: она не демонстрировала свое разочарование слезами и пожелала Максу быть счастливым.

Сообщение Даны, которое она опубликовала сразу после последнего выпуска реалити-шоу, было не менее скупым на эмоции. Она процитировала последние слова героя "Холостяка" и призналась, что его финальный выбор был простым. Девушка сравнила себя с изысканным блюдом с неизвестными ингридиентами в меню ресторана, а Дашу – с простой и понятной яичницей. Она предположила, что только гурман может сделать выбор в пользу самого пикантного и необычного, однако, судя по всему, Максим к таковым не относится. Дана намекнула, что все избранницы пилота похожи друг на друга, а он со временем поймет, что ищет не ту.

Кто-то выбирает яичницу. Чтобы не заморачиваться. Ну и ничего, что уже таких яичниц миллион раз в жизни "пробовал". ⁣Зато проверено и надежно. Рано или поздно, может, и надоест одно и то же, но пусть,

– написала Дана Оханская.

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Уже на следующей неделе зрители узнают, как сложились отношения Даши и Максима после проекта. В студии пост-шоу "Холостяка" 10 сезона появится не только главный герой, но и яркие участницы реалити-шоу, которые раскроют тайны о жизни друг друга до проекта. Судя по анонсу, страсти только накаляются.