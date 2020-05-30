Вчера, 29 мая, состоялось пост-шоу десятого сезона проекта "Холостяк". Во время эфира стало известно, что у Максима был секс с одной из участниц. Пользователи сети начали говорить, что это Дана, однако девушка опровергла эту информацию.

На личной странице Даны в инстаграме появилось сообщение, в котором она поделилась частью переписки с победительницей проекта Дашей Ульяновой. В сообщениях шла речь именно о признании Максима.

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Переписка Даши и Даны

В пост-шоу Даша рассказала, что они с Максимом не продолжили отношения после окончания съемок. Причиной этого стало то, что у Макса был секс с другой участницей реалити-шоу. Он признался своей избраннице через некоторое время после финала.

Когда это стало известно, пользователи сети начали говорить о том, что у Максима была близость с Даной. Напомним, у них было чрезвычайно роматическое и страстное свидание в Барселоне, после которого никто не сдерживал чувств. Однако, как оказалось, интим был не с ней.

"Переписка была 20 мая, а 19 мая проходили съемки пост-шоу. Я ничего объяснять не буду. Ничего комментировать не буду. У кого, с кем и когда был или не был секс, во время или после проекта – это личное дело каждого. У меня – мое дело. У Даши, Макса и других участниц – их. Никто ни в чем не виноват. Никто не является плохим или очень хорошим. Так уж сложилось, что никто не остался с Максом. Причины у каждого свои. И их много. В жизни так бывает. И это нормально. Моя история завершилась для меня во время проекта. И слава Богу. Не обижайте никого. И следите за своей личной жизнью. Так будет лучше для всех", – написала в публикации Дана Оханская.



Переписка Даши и Даны из "Холостяка" / Instagram / @dana_okhanska

Также Дана рассказала, что они с Дашей даже вместе смотрели некоторые эфиры и сейчас поддерживают дружеские отношения.



Переписка Даши и Даны / Instagram-Stories / @dana_okhanska