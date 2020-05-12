Дана из "Холостяка-10" показала результат фотосессии с Максимом Михайлюком: чувственные кадры

Участница десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" показала результат нежной фотосессии, которая состоялась во время ее свидания с Максимом Михайлюком.

Долгожданный финал "Холостяка" совсем близко. К моменту, когда Максим назовет имя своей избранницы осталось две недели. И пока участницы делятся интересными подробностями из проекта. Так, на личной странице Даны в инстаграме появилась серия чувственных фотографий, где она позирует рядом с Михайлюком.

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Во время тайной встречи "Холостяка" с мамами участниц, он узнал, что Дана Оханская очень любит фотографироваться. У девушки есть традиция – делать фото в странах, в которых она бывает впервые.

Поэтому Макс решил устроить для Даны свидание с фотосессией. На фотографиях они оба позируют в стильных образах.

Девушка одета в черную футболку с пикантным принтом и мини-юбку. Якравим акцентом ее образа являются туфли-лодочки с анималистическим принтом на каблуке. Волосы Данная вложила в локоны, а на лице сделала макияж в коричневых тонах.

Максим позирует в черных джинсах и такой же футболке, как Данная. Соединил такой наряд с обувью черного цвета.



Дана позирует на свидании с Максимом Михайлюком / Instagram / @dana_okhanska



Дана во время фотосессии на " Холостяке-10"/ Instagram / @dana_okhanska



Дана Оханская и Максим Михайлюк / Instagram / @dana_okhanska



Дана Оханская в футболке с пикантным принтом / Instagram / @dana_okhanska



Дана Оханская в туфлях-лодочках с анималистическим принтом / Instagram / @dana_okhanska