Дана из "Холостяка-10" сделала откровенное признание: Очень долго не верила

Финалистка десятого сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская сделала откровенное признание. Девушка говорит, что очень долго не верила в то, что происходило с ней на проекте.

Юбилейный сезон самого романтического шоу страны приближается к финалу. Уже в эту пятницу пилот Максим Михайлюк назовет имя своей избранницы. А пока поклонники проекта ожидают развязку, участницы и экс-участницы делятся своими эмоциями и мыслями. В частности, Дана Оханская опубликовала на своей странице в инстаграме откровенное сообщение.

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В финале Дана и Максим проведут романтический день в Барселоне. Именно это свидание станет последним в шоу, однако, возможно, история их отношений продолжится вне камер. Но пока зрители ждут финального выпуска, участница решила поделиться тем, о чем долго молчала.

Дана распространила волшебные фотографии с последней церемонии роз. Тогда она была очень похожа на невесту. Ее образ был нежным и изысканным. В публикации красавица также поделилась сокровенным.

Помню, что не верила. Очень долго не верила. В себя или в нас, в себя и в нас – до сих пор не знаю точно. Просто не верила. Но впоследствии уверенность появилась. С каждой новой розой, с каждым прикосновением рук, с каждым поцелуем...

– призналась Дана.

Что известно об отношениях Даны Оханской и Максима Михайлюка?

Дана и Максим познакомились во время десятого сезона шоу "Холостяк". Девушка запомнилась как автор эротической поэзии и при первом знакомстве подарила ему сборник собственных стихов. Она заинтересовала Макса и борется за его сердце уже на протяжении 11 недель.

Каждое свидание стало по-своему особенным. История их отношений стремительно развивается. Рядом с Максимом Дана боролась со своими страхами, в частности с высотой, ведь во время одной из встреч они прыгали с парашютом. Однако самым романтичным моментом было свидание в планетарии. После этого Дана отмечала, что давно ждала, чтобы оказаться с Максом в такой интимной атмосфере и она благодарна ему за реализацию маленькой мечты.

Во время последних выпусков реалити-шоу зрители могли увидеть знакомство Даны и Максима с родителями друг друга. Это были особые мгновения, которые еще больше сблизили их и укрепили чувства.

Будут ли их отношения иметь продолжение, узнаем уже в пятницу во время долгожданного финала.