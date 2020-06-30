Участница 10 сезона шоу "Холостяк" Дана Оханская сумела заинтересовать успешного пилота Максима Михайлюка и дойти до финала проекта. Девушка часто высказывается об отношениях и решила поделиться собственными суждениями о том, какую женщину мечтает видеть рядом каждый мужчина.

Дана полюбилась многим зрителям шоу "Холостяк" и запомнилась отзывчивой и внимательной девушкой. Поэтесса решила поделиться собственным мнением относительно отношений и раскрыла, какие эмоции должна дарить каждая любящая женщина своему избраннику. Советы она опубликовала на личной странице в Инстаграме.

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О какой женщине мечтает каждый мужчина?

Дана убеждена, что мужчинам сейчас не хватает нежности и легкости. Именно женщины могут подарить эти эмоции любимым, которые должны не только проявлять свою заботу, но и чувствовать ее от второй половинки.

Она уверяет, что "выедание мозгов" они регулярно переживают на работе, а, вернувшись домой, стремятся наполняться женской энергией. По мнению финалистки "Холостяка", если леди будет внимательным к своему мужу и будут вдохновлять его, то он сделает ее счастливой.

Пусть ваш мужчина приходит к вам, зная, что можно прижать и прижаться, а не выслушать очередное "должен", "надо", "а почему так",

– посоветовала Дана Оханск.

Образ Даны

Стоит акцентировать, что трогательный пост она дополнила романтическими фото. Дана устроила нежную съемку на улицах столицы, для которой выбрала лиловое платье с пышной юбкой и воздушным шлейфом. Наряд с экстремально глубоким декольте и оголенными плечами фантастически выглядел на девушке.

Не менее метко Дана подобрала и прическу для съемки. Она собрала длинные волосы в легкий низкий пучок, оставив волнистые пряди впереди. Несмотря на модельный опыт, она демонстрировала свою хрупкость игривыми позами.

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