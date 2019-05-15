Дана Интернешнл вернулась на сцену Евровидения-2019 через десятки лет после триумфа: видео

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Дана Интернешнл на Евровидение 2019: кто это - видео выступления в первом полуфинале
Дана Интернешнел на Евровидении-2019 / Getty Images

Первый полуфинал Евровидения-2019 состоялся в Тель-Авиве накануне, 14 мая. На сцене песенного конкурса выступила прошлогодняя победительница Нетта Барзилай, а также предыдущая триумфатор Израиля Дана Интернешнел, победившая в 1998 году.

Вчера, 14 мая, поклонники Евровидения-2019 выбрали первую детсятку финалистов, которые будут соревноваться за победу в субботу, 18 мая. Однако, несмотря на невероятные выступления участников Евровидения-2019, гости имели возможность увидеть на самой масштабной сцене Израиля нескольких звездных гостей. Среди них оказалась 50-летняя Дана Интернешнл.

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Кто такая Дана Интернешнл?

Dana International (настоящее имя Шарон Коэн) родилась в Израиле 2 февраля 1972 года. Знаменитая израильская певица известна также как транссексуалка. В 1998 году она победила на песенном конкурсе Евровидение с песней Diva. Позже, в 2011 году, она попыталась добыть победу для своей страны еще раз с песней Ding Dong, однако ей не удалось пройти в финал.

Во время перерыва в первом полуфинале Евровидения-2019 она исполнила свою версию песни Just The Way You Are, которую поет известный Бруно Марс. Во время выступления Даны Интернешнл немало мужчин в зале начали обниматься и целоваться.

Дана Інтернешнел

Дана Интернешнел на Евровидении-2019 / Getty Images

Выступление Даны Интернешнел на Евровидении-2019: видео

 

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Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала
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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение Евровидение 2019
Источник: LifeStyle 24
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