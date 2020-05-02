Дана из "Холостяка-10" призналась, что она не нимфоманка

Участница юбилейного десятого сезона романтического шоу страны "Холостяк" Дана Оханская решила расставить все точки над "і" в вопросе о чрезмерном сексуальном влечении и призналась, что она не нимфоманка.

Ожесточенная борьба за сердце Максима Михайлюка на проекте "Холостяк" продолжается. Осталось всего четыре девушки и совсем скоро Максим сделает свой выбор и назовет имя той, которая смогла покорить его сердце. А пока пользователи сети пристально следят за инстаграмной жизнью каждой из девушек. Так, на личной странице Даны в инстаграме появилась очередная публикация, в которой она рассказала о своем отношении к сексу.

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С момента знакомства с Максимом Дана запомнилась всем как автор эротической поэзии. Она подарила холостяку сборник своих стихов, а на одном из свиданий даже зачитала их. И теперь девушка решила откровенно рассказать о своем отношении к сексуальной жизни, чтобы больше по этому поводу не возникало вопросов.

"Да, я люблю секс. Как и многие в этом мире. Но по-настоящему хороший секс не бывает случайным. Хороший секс не может быть с кем-угодно (а вот для нимфоманок все это не имеет значения). Я не стесняюсь об этом говорить или шутить. Особенно, в своей поэзии. Как сказал один астролог, "Солнце и Марс Даны в Козероге говорит о повышенной сексуальной потребности. А стелиум планет (Марс, Венера, Меркурий, Нептун, Уран) описывает сублимацию этой сексуальной энергии в ее чувствительную поэзию". Для меня секс несет ценность только с моим, родным человеком. К которому есть настоящие чувства. С человеком, с которым хорошо и без секса. Только такие интимные отношения вдохновляют меня и делают счастливой", – призналась Дана.

Напомним, в 10 выпуске шоу "Холостяк" Максим Михайлюк познакомится с родными Даны, Кристины, Даши и Вики. Во время разговора с ними он сможет больше узнать о каждой из девушек.