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Умер Данила Перов – сын известной актрисы Раисы Рязановой

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Умер Даниил Перов / РБК

В 51-летнем возрасте умер российский актер Даниил Перов. О смерти сына известной российской актрисы Раисы Рязановой стало известно вечером, 22 января. Причина смерти – обрыв тромба.

Об этом сообщили на сайте "Содружество актеров Таганки".

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"Внезапно умер наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Даниил Перов. Невозможно осознать и принять эту потерю, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Даниила. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – отмечается в сообщении.

Что о нем известно: фильмография и личная жизнь

Даниил Перов – сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова. Родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре "Модерн", с 1994 года служил в театре "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко.

Данило Перов
Даниил Перов и Раиса Рязанова

Впервые появился на экранах в 1973 году, сыграв роль в фильме "Письмо из юности". Будучи школьником, продолжал появляться на экране. В 1981 году сыграл главную роль в социальной драме "Хочу, чтобы он пришел".

Заметными юношескими работами стали роли в картинах "Марка страны Гонделупы", "Инспектор ГАИ", "Чужой звонок". В детстве и юности занимался спортом дзюдо и тяжелой атлетикой.


Даниил Перов в фильме "Чужой звонок"

Работал на радио. Участвовал в цикле программ "Четыре четверти" в студии "Лига звука", "Маленький Принц", "Кентервильское привидение". В 2002 году исполнил главную роль в военной драме "Моя граница".

Последние годы Перов все чаще работал в театрах, впрочем, его фильмография насчитывает довольно много кинокартин. Среди них роли в сериалах "Всегда говори всегда", "Универ", "Леди Бомж", "Марш Турецкого", "Отель Елеон" и другие.

Сериалы с участием Даниила Перова

  • "Серебряный бор" (2017)
  • "Любовь по приказу" (2016)
  • "Весной расцветает любовь" (2014 года)
  • "Королева бандитов" (2013)
  • "Спасти мужа" (2011)
  • "Супруги 2" (2011)
  • "Дежурный ангел" (2010)
  • "Большая игра" (2008)

Кадр з серіалу
Кадр из сериала "Марш Турецкого"

С 2011 года руководил московским театром-студией "Профили". Личную жизнь Даниил Перов скрывал. Был женат, у пары родился сын Андрей, он также стал актером, окончив Институт современных искусств.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Потери Новости России Кино
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