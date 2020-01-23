Умер Данила Перов – сын известной актрисы Раисы Рязановой

В 51-летнем возрасте умер российский актер Даниил Перов. О смерти сына известной российской актрисы Раисы Рязановой стало известно вечером, 22 января. Причина смерти – обрыв тромба.

Об этом сообщили на сайте "Содружество актеров Таганки".

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"Внезапно умер наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Даниил Перов. Невозможно осознать и принять эту потерю, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Даниила. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", – отмечается в сообщении.

Что о нем известно: фильмография и личная жизнь

Даниил Перов – сын актрисы Раисы Рязановой и актера Юрия Перова. Родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре "Модерн", с 1994 года служил в театре "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко.



Даниил Перов и Раиса Рязанова

Впервые появился на экранах в 1973 году, сыграв роль в фильме "Письмо из юности". Будучи школьником, продолжал появляться на экране. В 1981 году сыграл главную роль в социальной драме "Хочу, чтобы он пришел".

Заметными юношескими работами стали роли в картинах "Марка страны Гонделупы", "Инспектор ГАИ", "Чужой звонок". В детстве и юности занимался спортом дзюдо и тяжелой атлетикой.



Даниил Перов в фильме "Чужой звонок"

Работал на радио. Участвовал в цикле программ "Четыре четверти" в студии "Лига звука", "Маленький Принц", "Кентервильское привидение". В 2002 году исполнил главную роль в военной драме "Моя граница".

Последние годы Перов все чаще работал в театрах, впрочем, его фильмография насчитывает довольно много кинокартин. Среди них роли в сериалах "Всегда говори всегда", "Универ", "Леди Бомж", "Марш Турецкого", "Отель Елеон" и другие.

Сериалы с участием Даниила Перова

"Серебряный бор" (2017)

"Любовь по приказу" (2016)

"Весной расцветает любовь" (2014 года)

"Королева бандитов" (2013)

"Спасти мужа" (2011)

"Супруги 2" (2011)

"Дежурный ангел" (2010)

"Большая игра" (2008)



Кадр из сериала "Марш Турецкого"

С 2011 года руководил московским театром-студией "Профили". Личную жизнь Даниил Перов скрывал. Был женат, у пары родился сын Андрей, он также стал актером, окончив Институт современных искусств.