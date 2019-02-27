Данилко готов поехать на Евровидение-2019

Шоумен, артист и судья Национального отбора на Евровидение-2019 – Андрей Данилко, который в 2007 году представлял Украину на песенном конкурсе и занял второе место с суммой 235 баллов – готов поехать еще раз.

Артиста возмущает факт политического вмешательства в конкурс и он готов сам выступить на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Об этом шоумен рассказал телеканалу 360.

Конкурс вышел за рамки музыкального. У людей, которые по-честному хотели участвовать в программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала желание отпадает. Столько негатива, я сам смущен,

– сказал Андрей Данилко.

Скриншот из соцсети

К слову: после отказа скандальной исполнительницы MARUV от конкурса, ее коллеги по цеху – FREEDOM JAZZ и KAZKA тоже не приняли предложение НОТУ, стать представителями от Украины на песенном конкурсе.

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Данилко также добавил, что готов сам вернуться на сцену и представить Украину должным образом в Израиле.

Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищенную звезду и поеду спасать,

– прокомментировал Андрей Данилко.

Андрей Данилко

На такое заявление артиста отреагировали в соцсетях и у него появилось много поклонников, которые поддерживают Данилко: "Андрюха жги!!!! ВЕРА ДАВАЙ!!!!!!" и "Андрей, лучший!"