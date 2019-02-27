Данилко готов поехать на Евровидение-2019

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Андрей Данилко
Андрей Данилко

Шоумен, артист и судья Национального отбора на Евровидение-2019 – Андрей Данилко, который в 2007 году представлял Украину на песенном конкурсе и занял второе место с суммой 235 баллов – готов поехать еще раз.

Артиста возмущает факт политического вмешательства в конкурс и он готов сам выступить на международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Об этом шоумен рассказал телеканалу 360.

Конкурс вышел за рамки музыкального. У людей, которые по-честному хотели участвовать в программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала желание отпадает. Столько негатива, я сам смущен,
– сказал Андрей Данилко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артист зазначив, що в разі необхідності готовий виступити на міжнародному пісенному конкурсі.️ Український співак Андрій Данилко заявив про готовність представити країну на майбутньому Євробаченні-2019 в Ізраїлі. Про це він розповів телеканалу 360. "Якщо всі відмовляться, можливо, я дістану свої старі лати, нашарую зірку і поїду - рятувати!" - зазначив артист.

Допис, поширений UA: Євробачення. Eurovision (@eurovision.ua)

Скриншот из соцсети

К слову: после отказа скандальной исполнительницы MARUV от конкурса, ее коллеги по цеху – FREEDOM JAZZ и KAZKA тоже не приняли предложение НОТУ, стать представителями от Украины на песенном конкурсе.

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Данилко также добавил, что готов сам вернуться на сцену и представить Украину должным образом в Израиле.

Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищенную звезду и поеду спасать,
– прокомментировал Андрей Данилко.

Андрей Данилко

На такое заявление артиста отреагировали в соцсетях и у него появилось много поклонников, которые поддерживают Данилко: "Андрюха жги!!!! ВЕРА ДАВАЙ!!!!!!" и "Андрей, лучший!"

 

blog_ava
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Теги: Музыка Евровидение 2019 LifeStyle
Источник: 24 Канал
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