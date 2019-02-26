Данилко заявил, кто должен поехать на Евровидение-2019

Украинский артист и один из членов жюри Нацотбора на Евровидение-2019 в Украине Андрей Данилко сказал, что представлять Украину на международном конкурсе должен исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz.

Об этом шоумен заявил в комментарии изданию Обозреватель.

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Я считаю, что не надо отказываться, есть вполне хорошие представители, которые могут поехать. Если MARUV отказалась или ее заставили отказаться, то должен ехать исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz. Если они отказываются, то идем далее, на третьем месте KAZKA, пусть они едут. Если и KAZKA откажется, то беремся за четвертое место и т. п,

– отметил Данилко.

Он добавил, что все вопросы о позиции участников Нацотбора относительно украинско-российских отношений и гастролей в РФ надо решать до прямых эфиров.

"Люди, которые принимали участие в Нацотборе, сами в шоке, я смотрю на них, и мне так жаль. Вспоминаю себя, когда я сидел в костюме Верки Сердючки на пресс-конференции, и мне говорят: "Как вы можете представлять Украину? Это позор"... Если такое время у нас, куча нюансов, пожалуйста, решайте это до конкурса. Решите все, возьмите отпечатки пальцев, сфотографируйте в профиль и анфас, как в СИЗО, пусть анализы сдадут, а потом проводите отборочный тур", – заметил артист.

Кто может поехать на Евровидение вместо MARUV: смотрите видео

"Поскольку мы живем в этой стране, я ничему не удивляюсь. Я, конечно, был в шоке от того, что происходит там. Это было ужасно, но, к сожалению, вот такое время. Могу отвечать только за оценки, которые я ставил, и за комментарии, которые я давал относительно выступлений конкурсантов. А как скандалы оценивать? А как мне надо было оценивать, когда меня сжигали на Майдане? Как это может быть вообще? Я еду представлять страну, а меня уничтожают, как это может быть?", – добавил в комментарии Данилко.

В чем заключается скандал с певицей MARUV?

В минувшие выходные состоялся финал Нацотбора Евровидения в Украине, где победу одержала уроженка Днепропетровщины MARUV (Анна Корсун). Несмотря на гастроли в России и права российской компании Warner Music Russia на песню Siren Song, с которой MARUV должна была ехать в Израиль на главный конкурс, она получила 11 баллов от зрителей и судей шоу. Однако, согласно правилам, после отбора на телеканале СТБ договор с представителем Украины должна еще подписывать Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Некоторые детали договора певица обнародовала в сети и назвала их ограничивающими права и свободы человека, добавив, что готова отменить все гастроли в России, если это потребуется для конкурса. В то же время вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко неоднократно подчеркивал, что артистке, которая продолжает демонстративно гастролировать по России, не стоит ехать на международный конкурс, чтобы потом не пришлось объяснять всему миру, что между Украиной и Россией никакой дружбы нет.

Выступление MARUV на Нацотборе на Евровидение-2019: смотрите видео

После 5 часов переговоров между НОТУ и командой MARUV стороны так и не подписали договор, ссылаясь на ряд причин. Впоследствии эту ситуацию прокомментировал и председатель правления НОТУ Зураб Аласания, который вместе с представителями общественного вещателя решил избежать чрезмерной политизации конкурса. Сама же MARUV не замедлила с ответом и подтвердили, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков".

Кроме того, поклонники артистки создали на ресурсе Change.org. электронную петицию, в которой просят предоставить певице MARUV возможность принять участие на Евровидении-2019 в Израиле. Автором петиции стал пользователь Давид Эвоян (David Evoyan), а направлена она в Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union). Под ней уже подписались более 7,7 тысяч пользователей.

Какого мнения MARUV о Крыме и России?

Немало украинцев выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать в России. Сама девушка убеждает, что выступления на территории страны-агрессора способствовали "миру между странами". В финале Нацотбора певица заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. MARUV добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".