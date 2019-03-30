Дария Астафьева полностью обнажилась перед камерой (18+)

Украинская певица Дарья Астафьева славится не только вокальными данными, но и тем, что с легкостью может оголяться перед камерами. Так, на днях звезда Playboy опубликовала очередную порцию горячих снимков.

Новые фотографии украинская звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Серия откровенных черно-белых снимков произвела большое впечатление на ее поклонников. В ответ на публикацию горячих кадров, через которые Дария Астафьева проявляет свое творчество, она получила большое количество "лайков" и комплиментов от поклонников.

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На первом фотопортрете, который появился на странице певицы в социальной сети, она появилась с краской на обнаженном теле, которую хаотично размазывала, позируя перед камерой фотографа. Ее волосы были аккуратно уложены на сторону, чего не скажешь об еще одной фотографии из этой серии.

На следующем фото краска появилась на лице и волосах звезды.

Однако наибольшее впечатление произвел фотокадр, на котором Даша Астафьева позирует полностью обнаженной, держа на руках кусок прозрачного целлофана. Ее интимные части тела прикрывали наклейки с кистями, а на шее красовался черный ошейник.



Дария Астафьева​ / Instagram / @da_astafieva