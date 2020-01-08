Дарья Астафьева похвасталась стройным телом: горячее фото

Одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса поделилась кадрами с жаркого отдыха. На фотографиях певица предстала в купальнике, демонстрируя подтянутое тело.

34-летняя модель и исполнительница устроила рождественские каникулы в теплых странах. Она поделилась фото с отдыха на личной странице в инстаграме. Формы звезды вызвали шквал обсуждения среди ее поклонников.

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На фотографиях Даша Астафьева позировала в черном купальнике, который выгодно подчеркнул пышный бюст знаменитости. На фото, на котором певица нежится под солнечными лучами, она предстала без макияжа.

Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город и все проспал, тот я! Но успела сделать важное дело. И даже два,

– остроумно прокомментировала откровенный снимок исполнительница.

Кроме этих кадров, Астафьева показала лицо без косметики, отметив, что лучший визажист – отдых.