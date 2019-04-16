Дарья Астафьева показала видео-бэкстейдж сексуальной съемки: горячие кадры

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Дарья Астафьева
Дарья Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Одна из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса Дарья Астафьева снова очаровывает поклонников пикантными кадрами. Так, певица обнародовала короткие видео, которые снимали ее помощники в тот момент, когда она позировала перед камерой.

Украинская певица и модель Дарья Астафьева смогла стать известной на весь мир благодаря своей сексуальности и раскованности перед камерой. Звезда неоднократно украшала обложку знаменитого американского журнала Playboy, а также немало украинских глянцев. Несмотря на то, что большинство моделей показывают своим фанатам лишь конечный результат – идеальные отретушированные кадры, которые попадут в свежий номер, на своей странице в Instagram Дарья Астафьева показала закулисье фотосессий.

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На видео сексапильная певица предстала в эпатажном образе и с измененной прической. На ней было боди в массивную сетку, под которым виднелось черное белье. Дария сидела на высоком кресле, сексуально позируя перед камерой, а позже поднялась и продолжала соблазнять своими движениями.

На следующем фото звезда позировала в бежевом белье, которое сливалось с цветом кожи, и босоножках на высоких каблуках. Изюминку откровенному образу добавил массивный аксессуар на руке в форме крыла.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Дария Астафьева
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