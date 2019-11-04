Дарья Астафьева впечатляюще изменила образ: новая фотосессия певицы

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Фотосессия Дарьи Астафьевой
Фотосессия Дарьи Астафьевой / Instagram / @da_astafieva

Украинская модель и певица в очередной раз удивила поклонников новыми фотографиями. По ее словам, это была спонтанная фотосъемка, а локацией стал столичный паркинг.

Одна из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, 34-летняя певица Дарья Астафьева, поделилась результатом стильной фотосессии. Она любит удивлять своих поклонников экстравагантными съемками, однако на этот раз все гораздо проще и приличнее. Как призналась сама исполнительница, идея для фотографий возникла спонтанно. Поэтому локацией стал столичный паркинг.

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Притворилась городской на пол часа,
– отметила в подписи к сообщению сама певица.

Несмотря на внезапное желание Дарьи попозировать перед объективом фотографа, съемка прошла на профессиональном уровне. К ней привлекли визажиста, стилиста для прически, дизайнера и даже личного ассистента. Результат подписчики оценили положительно, оставив более 30 тысяч предпочтений под фото.


Новая фотосессия Дарьи Астафьевой / Instagram / @ da_astafieva

Напомним, что совсем недавно Даша Астафьева поразила армию поклонников очередными пикантными снимками. На кадрах с фотосессии она позирует на стуле. Певица была одета в фиолетовый корсет, который подчеркнул ее пышный бюст глубоким декольте. Завершили look звезды черные колготки и ретро-туфли.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Мода Красота Дария Астафьева
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