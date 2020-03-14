Дарья Квиткова выразила собственное отношение к коронавирусу: Безопаснее обычного гриппа

В то время, когда весь мир охвачен вспышкой коронавируса, сложно не поддаваться панике. Однако защитить общественность от навязчивого страха пытаются звезды во всем мире. Так, невеста участника "Холостяк 9" Дарья Квиткова высказалась относительно вируса и рассказала о ситуации в Майами.

Блогер Дарья Квиткова решила приобщиться к публичному обсуждению коронавируса. На личной странице в инстаграме она, подобно другим украинским звездам, поспешила обратиться к фолловерам, чтобы избежать распространения паники в обществе.

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Сейчас она находится в Майами и уверяет, что в городе все спокойно: люди не запасаются продуктами и не скупают вещи первой необходимости. В то же время все помнят об элементарных мерах безопасности и заботятся о своем здоровье.

Также Дарья Квиткова подчеркнула, что, несмотря на свой взрывной характер, относится к проблеме со здравым смыслом. Она отметила, что, согласно статистике, подавляющее большинство больных выздоравливает без специального лечения.

Учитывая все факты, я думаю, что короновирус безопаснее обычного гриппа, который из года в год гуляет по миру и, в зависимости от мутаций, снова и снова убивает тысячи или даже десятки тысяч людей,

– написала невеста Никиты Добрынина.

Однако все же Дарья Квиткова не упустила случая, чтобы напомнить поклонникам о базовых правилах профилактики – чаще мыть руки горячей водой с мылом, использовать гель со спиртом и дезинфицирующие салфетки и избегать контакта с больными. А вот от медицинских масок блогер посоветовала отказаться, если вы не чувствуете проявлений простуды: "Они не задерживают коронавирус. Маски помогают вам не трогать свой нос и рот руками, которыми вы прикасались к дверям, перилам и прочим грязным предметам".

Стоит отметить, что сейчас общее количество инфицированных по всему миру – более 145 тысяч человек, среди которых свыше 71 тысяча – выздоровели. Вчера, 13 марта, в Украине от коронавирус умер первый человек – женщина из Радомышля.

В Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом, еще 12 больных – в оккупированной Горловке. С 12 марта до 4 апреля в государстве действует общенациональный карантин с отменой обучения в школах, вузах и садиках, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.



Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала