Дарья Петрожицкая из "Папика" выступила на сцене "Голос страны": видео

Украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая из популярного сериала канала "1+1" "Папик" стала участницей вторых слепых прослушиваний шоу "Голос страны". Там она исполнила песню "Голубка" группы Vivienne Mort и поразила всех зрителей.

Поклонники сериала "Папик" даже не подозревали, что за ролью беззаботной и милой героини Лизы – охотницы на богатых мужчин, скрывается талантливая исполнительница.

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28-летняя актриса решила принять участие в юбилейном, десятом сезоне проекта "Голос страны", чтобы продемонстрировать всей Украине свои вокальные данные. Изюминкой является то, что в одной из серий сериала "Папик" сериальная Лиза приняла участие в похожем на "Голос страны" талант-шоу "Пой".

После этого она твердо решила, что хочет попасть на сцену, хотя и дважды ей не удавалось дойти до слепых прослушиваний проекта. На сцене 2 выпуска "Голоса страны" она исполнила песню "Голубка" группы Vivienne Mort , где к ней повернулась единственная Тина Кароль.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой