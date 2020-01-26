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Дарья Петрожицкая из "Папика" выступила на сцене "Голос страны": видео

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Дарья Петрожицкая на "Голос страны" 10 сезон / Instagram / @petrozhitskaya

Украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая из популярного сериала канала "1+1" "Папик" стала участницей вторых слепых прослушиваний шоу "Голос страны". Там она исполнила песню "Голубка" группы Vivienne Mort и поразила всех зрителей.

Поклонники сериала "Папик" даже не подозревали, что за ролью беззаботной и милой героини Лизы – охотницы на богатых мужчин, скрывается талантливая исполнительница.

 Интересно! Голос страны 10 сезон 2 выпуск: парень из детдома, вокалистка Монатика и звезда "Папика"

 

28-летняя актриса решила принять участие в юбилейном, десятом сезоне проекта "Голос страны", чтобы продемонстрировать всей Украине свои вокальные данные. Изюминкой является то, что в одной из серий сериала "Папик" сериальная Лиза приняла участие в похожем на "Голос страны" талант-шоу "Пой".

После этого она твердо решила, что хочет попасть на сцену, хотя и дважды ей не удавалось дойти до слепых прослушиваний проекта. На сцене 2 выпуска "Голоса страны" она исполнила песню "Голубка" группы Vivienne Mort , где к ней повернулась единственная Тина Кароль.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой

 

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины LifeStyle
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