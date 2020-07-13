Популярная певица Даша Астафьева активно ведет свой блог в инстаграме. Однако ее подписчики, как и журналисты, часто интересуются, когда же она сыграет свадьбу. И, кажется, терпение звезды лопнуло, потому она опубликовала курьезный ответ в стиле фильма "Убить Билла".

Ролик Даша Астафьева разместила в инстаграме, чем рассмешила тысячи своих подписчиков. Перед камерой артистка появилась в белом топе, шортах и бежевом плаще. Брутальный образ она дополнила сапогами.

Смотрите также Поклонники Натальи Могилевской пошутили над ее фото: реакция певицы

В таком наряде Даша Астафьева отсняла ролик, где шагала по улице города. Свое видео она соединила с фрагментом культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла". По сюжету, Даша Астафьева "дала отпор" героине ленты, которая от удара отлетела на несколько метров и приземлилась на стол. Уже в посте артистка курьезно дала понять, что видео является ответом на вопрос о ее личной жизни и свадьбе.

Знакомые, журналисты и другие, кто придумал себе, что можно такое спрашивать: "Даша, почему вы до сих пор не замужем, и почему не хотите завести детей?"

Я: смотрите видео,

– написала Даша Астафьева.

Что известно о личной жизни Астафьевой

Личная жизнь Даши Астафьевой не случайно вызывает много вопросов. Артистка живет с бизнесменом Артемом Кимом, который фигурирует в уголовном деле САП. В течение 6 лет правоохранители расследуют причастность мужчины к хищению 27 миллионов гривен с предприятий.

Даша Астафьева неоднократно рассказывала журналистам, что именно она приносит доход в свою семью. Из-за уголовного дела Артем Ким не может работать. Да и расписаться пара не имеет возможности. В то же время Даша Астафьева не скрывает, что когда-нибудь хочет стать мамой.

"Мне бы очень хотелось, чтобы наша семья стала больше, и это первое, чего мне хочется. Мне не хочется свадьбы, мне не хочется нарядов, мне хочется, чтобы наша семья стала больше, и чтобы проблемы закончились", – рассказала артистка "Светской жизни" в конце 2019 года.



Даша Астафьева и Артем Ким / Фото Instagram / @da_astafieva