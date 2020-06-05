Певица Даша Астафьева в очередной раз взбудоражила сеть провокационным снимком. Звезда вспомнила свою поездку во Львов и показала еще одно фото без какой-либо одежды.

Эротический снимок появился на инстаграм-странице Даши Астафьевой 5 июня. Артистка позировала перед камерой фотографа Сони Плакидюк абсолютно голой. На этот раз Даша Астафьева засветила все свое стройное тело без одежды, закрасив интимные места благодаря Photoshop.

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На новом снимке видно, как проходила провокационная фотосессия в отеле Львова, поэтому в кадре можно увидеть не только обнаженную Дашу Астафьеву, но и ее фотографа. Съемку вели на обычный смартфон.

"Настроение – Львов", – с юмором написала артистка к фото.

Как известно, еще в феврале 2020 года Даша Астафьева показала первые обнаженные фото, сделанные в одном из отелей Львова. Артистка позировала на балконе топлесс и с теплым одеялом в руках, поэтому все прохожие могли видеть обнаженную красавицу.

Эротические фото вспомнила и Соня Плакидюк, которая с юмором написала в сети, что еще до пандемии коронавируса она провела фотосессию, сохраняя необходимую дистанцию. Фотографии взбудоражили сеть, а поклонники Даши Астафьевой в ожидании новых провокаций от звезды.