Украинская модель и певица, секс-символ отечественного шоу-бизнеса. Чтобы держать себя в безупречной форме, Даша Астафьева занимается йогой и демонстрирует свои успехи поклонникам. Провокационной позой звезда будоражит их воображение и наделала шума в сети.

О любви Даши Астафьевой к йоге поклонники знают давно. Во время карантина звезда неоднократно показывала свои домашние тренировки в инстаграм-профиле, демонстрируя роскошное тело и хорошую физическую подготовку. Обычно слишком провокационные позы она оставляла вне камеры, однако не на этот раз.

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Фотография вызвала бурю обсуждений в сети даже несмотря на то, что звезда не обнажала своего тела. Изюминкой кадра стала именно поза Астафьевой. Так, она расположилась на коврике серого цвета, надев спортивный look: велосипедки и полупрозрачную кофточку. Стоя на коленях, она развела руки в разные стороны и подняла ягодицы. Именно к ее аппетитных форм было приковано все внимание фолловеров, которые в очередной раз смогли насладиться ее пышными прелестями.

Неординарную позу Даша Астафьева объяснила тем, что именно таким способом тренер по йоге пытался побороть ее боль между лопатками. Знаменитость призналась, что обожает йогу, а на первый взгляд неприятные позы впоследствии дарят телу наслаждение.

Фоловеры были потрясены пикантным ракурсом и засыпали звезду комментариями, правда в основном шутливыми: "Мы еще от авокадо не отошли, а вы уже так", "Фото называется: "Дорогой, я разбила твою машину", "Даша, так жены должны встречать мужей с работы".

Даша Астафьева занимается йогой