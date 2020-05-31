Известная украинская певица и модель Даша Астафьева не боится позировать даже в самых откровенных фотосессиях. На днях в сети появилась фотография, на которой знаменитость предстала полностью обнаженной.

Даша Астафьева является настоящим секс-символом украинского шоу-бизнеса. На личной инстаграм-странице известного фотографа Сони Плакидюк, перед камерой которой Даша часто позирует, появилось очередное соблазнительное фото звезды.

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Даша изображена на балконе одного из львовских отелей. Путешествие в культурную столицу Украины состоялось еще в феврале, когда на улице шел снег. Тогда Астафьева делилась результатами сексуальной фотосессии на личной странице в инстаграме, а теперь это продолжает делать ее подруга и фотограф Соня.

Модель позирует полностью обнаженной, опершись на балкон, на котором висит белоснежное одеяло. Она эротично прогнула спину и показала свою пышную и соблазнительную грудь. Интимные зоны Плакидюк решила зарисовать с помощью фотошопа, однако это не сделало кадр менее страстным.



Даша Астафьева позирует топлес на балконе / Instagram / @moi_sofism