Главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк" недавно признался во время одного из своих интервью, что его сердце занято, чем изрядно заинтриговал поклонников. В сети распространяется информация о том, что вероятная девушка Макса Михайлюка – супермодель Даша Хлистун. Что о ней известно – читайте дальше.

В конце мая вся Украина наблюдала за финалом шоу "Холостяк". Однако даже несмотря на то, что кольцо Максим вручил одной из участниц шоу Даше Ульяновой, после завершения романтического шоу, их отношения не получили продолжение, информирует 24 канал.

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В пост-шоу Даша призналась, что у Максима на проекте были интимные связи с другой участницей, поэтому после такого поступка девушка решила не начинать отношения.

Недавно главный герой шоу "Холостяк" заинтриговал поклонников инстаграм-сторис, на котором позировал с девушкой. Ею оказалась украинская супермодель Дарья Хлистун. Зрители шоу сразу отметили, что вероятно, это новая избранница Максима Михайлюка, ведь Даша также опубликовала кадр, на котором была вместе с пилотом.

Максим Михайлюк с вероятной избранницей / Instagram-Stories / @ flymax305

Новая девушка "Холостяка" вызвала настоящий резонанс в сети, поэтому журналисты LifeStyle 24 знакомят вас поближе с избранницей Максима Михайлюка.

Что известно про Дашу Хлистун – вероятную девушку "Холостяка"

Даша Хлистун – известная модель не только в Украине, но и за рубежом. Родилась девушка в маленьком городе Синельниково на Днепропетровщине. Благодаря своей невероятной внешности и трудолюбию она достигла значительных высот в модельной карьере.

Даша Хлистун с родителями

Отмечается, что в одной из социальных сетей Дашу заметил модельный скаут, который предложил ей работу, впоследствии девушка решилась попробовать свои силы в модельном бизнесе. Первые рабочие поездки Даши Хлистун начались из Японии, там она получила свой первый опыт.

Даша Хлистун – вероятная девушка Макса Михайлюка

"Япония – лучшая страна для первого модельного опыта девочки. Я плохо говорю по-английски, поэтому в Европу меня отправлять не было смысла. В Японии тебя сопровождают, с тобой ездят на кастинги, все объясняют, разжевывают, к тебе относятся, как к куколке. Это также очень хорошая практика для съемок: если ты нравишься клиентам, тебя все время берут на работу. А это отличная возможность попробовать новые образы и заработать хорошие деньги", – отметила Даша изданию Buro 24/7.

Даша Хлистун стала первой украинской моделью, которую пригласили в 2017 году принять участие в грандиозном бельевом шоу бренда Victoria's Secret, которое проходило в Шанхае, однако девушке не успели открыть визу, и она не смогла принять участие в показе. В том же году Дария стала победительницей в номинации "Модель года" известной международной премии стиля ELLE style Awards.

Даша Хлистун в съемке кутюрной коллекции / Mylilitta

Несколько лет назад Дашу Хлистун называли одной из самых перспективных украинских моделей. За несколько лет работы в модельном бизнесе девушка заявила о себе на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и многих других странах. Даша дефилировала в одежде самых знаменитых брендов, среди которых Dolce & Gabbana, Zuhair Murad, Dior, Elie Saab, Saint Laurent, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Valentino, Marc Jacobs, Chloé и многие другие. Девушка участвовала в показах кутюрных коллекций от Модного дома Alexis Mabille.

"После съемки я в Дашу просто влюбилась. Честно говоря, уже тогда я поняла, что у нее большое будущее. У нее такой типаж внешности, как у супермоделей из 90-х, и удивительное сочетание работоспособности и природных данных. Я очень рада за нее как за модель, потому что она действительно заслуживает успеха", – отметила фэшн-фотограф Соня Плакидюк изданию Buro 24/7.

25-летняя Даша также снималась для многих обложек глянца, в частности для Numéro и британского Harper's Bazaar.

Что Даша Хлистун публикует в инстаграме