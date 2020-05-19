Даша из "Холостяка-10" обратилась к поклонникам: Не желайте мне победы

Одна из финалисток десятого сезона проекта "Холостяк" Даша Ульянова накануне долгожданной развязки обратилась к зрителям. Девушка попросила не желать ей победы, так как она уже устала бороться с конкурентками.

Юбилейный сезон шоу "Холостяк" приближается к концу. Уже в эту пятницу станет известно имя той участницы, которая смогла покорить сердце главного героя Максима Михайлюка. И пока вся страна ожидает очередной выпуск самого романтического шоу, девушки делятся своими эмоциями с поклонниками. На днях на личной странице Даши Ульяновой в инстаграме появилось сообщение, в котором она обратилась к поклонникам.

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Даша отметила, что позади 11 прекрасных недель ее жизни, которые она запомнит навсегда. И эта жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Она неоднократно рассказывала, что, когда шла на проект, видела перед собой огромную авантюру. А о том, что будет в финале, даже мечтать боялась.

Девушка призналась, что волнение у нее присутствовало всегда: с первого этапа кастинга и до последнего эфира. Говорит, что смотрела каждый выпуск с таким интересом, будто не знала, что там будет происходить. Оглядываясь назад, она понимает, что все было не зря.

Обращение Даши Ульяновой к поклонникам

"Хочу попросить вас не желать мне победы. На этом этапе я уже устала бороться в бесконечном конкурентном марафоне. Лучше пожелайте мне большой и искренней любви", – написала в публикации девушка.

Отношения Даши Ульяновой и Максима Михайлюка на проекте "Холостяк"

Даша поразила Макса во время первой вечеринки. Тогда она показала гибкость своего тела и станцевала для него чрезвычайно красивый и нежный танец. Девушка с детства занимается гимнастикой, поэтому движения давались ей легко и непринужденно. Это было начало их романтической истории.

Отношения развивались, во время каждой встречи они становились ближе. Именно с Дашей у Максима произошел первый поцелуй на проекте. Тогда холостяк организовал свидание в оранжерее.

Каждая следующая встреча была по-своему особенной. Во время одной из церемонии роз Макс предложил Даше искупаться в бассейне. Тогда их пылкий поцелуй увидели другие участницы шоу, которые не скрывали свое недовольство.

В последних выпусках зрители могли увидеть знакомство Даши и Максима с родителями друг друга. Эти трогательные мгновения еще больше укрепили отношения пары. Главный герой не хотел отпускать девушку в течение одиннадцати недель проекта. А будет ли у их истории счастливое продолжение, узнаем уже совсем скоро.