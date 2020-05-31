Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша в очередной раз похвасталась стройной фигурой и аппетитными формами. На этот раз девушка показала свои обнаженные ягодицы.

После окончания проекта "Холостяк-10" к Даше Ульяновой приковано особое внимание пользователей сети. За ее сообщениями следят и активно обсуждают. На днях она поделилась на личной странице в инстаграме жарким кадром.

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Новая публикация Даши быстро взбудоражила сеть. Менее, чем за сутки она набрала почти 80 тысяч просмотров и сотни комментариев, в которых ее подписчики выражают восхищение.

На новом снимке Даша предстала в сексуальной позе, продемонстрировав свою стройную и спортивную фигуру. Она одета в короткий черный топ, из-под которого видна обнаженная грудь. Черные трусики красиво подчеркнули ее роскошные ягодицы. На лице девушка сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах, а длинные волосы уложила в легкие локоны.

Даша изображена на фото босиком, а также хорошо заметен ее замечательный загар, который добавляет фотографии еще большей обольстительности.

"Статус "холостячки" активирован", – коротко подписала эротический кадр Ульянова.



Победительница "Холостяка-10" Даша / Instagram / @dasha_ulyanovaa