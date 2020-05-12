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Даша из "Холостяка-10" показала пикантные формы: соблазнительные фото и видео

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Учасниця "Холостяк 10" Даша Ульянова
Учасниця "Холостяк 10" Даша Ульянова / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Одна из трех девушек, которые продолжают бороться за сердце "Холостяка" Максима Михайлюка, Даша Ульянова случайно засветила свои пикантные формы в обольстительном платье, которое надевала на церемонию роз.

Даша запомнилась зрителям десятого сезона шоу "Холостяк" своей сексуальностью. Она знает, как обращаться с мужчинами и покорять их сердца. Ролик, на котором Ульянова показала свои аппетитные ягодицы, появился на ее личной странице в инстаграме.

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На видео Даша позирует в роскошном наряде, в котором появилась на проекте во время десятой церемонии роз. Оригинальный образ состоял из обольстительного боди-корсета, которое оголило ее плечо, а остальное было прикрыто рукавом-буф, и длинной юбки-шлейфа. Стройную талию девушка подчеркнула с помощью массивного золотого пояса. Такой наряд обнажил и подчеркнул ее соблазнительные ягодицы.

Среди аксессуаров Даша выбрала золотой чокер и серьги. Волосы участница самого романтического шоу страны собрала в высокую прическу сзади, оставив лишь несколько тонких локонов, которые спадали на лицо и добавляли образу особой нежности. На лице она сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Холостяк
Даша из "Холостяка-10" показала обнаженные ягодицы / Instagram / @by_spromojna

Холостяк
Даша засветила пикантные формы в роскошном образе/ Instagram / @by_spromojna

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Холостяк 10 сезон смотреть онлайн Эротика Стиль и мода
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