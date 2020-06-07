Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова вспомнила свое первое свидание с Максимом Михайлюком на проекте и поцелуй, который произошел во время него. Девушка призналась, что тогда чувствовала эйфорию.

Даша дала откровенное интервью, которое опубликовали на официальной странице "Холостяка" в инстаграме. Девушка рассказала о своих чувствах к Максиму и вспомнила совместные моменты на проекте. В частности, вспомнила их первое свидание.

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Первое свидание Даши и Максима

В разговоре с журналистами Даша рассказала, что первая индивидуальная встреча с Максимом была особой, поскольку она состоялась в начале реалити-шоу. Для обоих это был очень трепетный и значимый день, ведь именно тогда началась их история любви.

Именно в тот день состоялся первый поцелуй, но Даша признается, что не планировала этого. И тогда они нашли много общего и все прошло легко и непринужденно.

Я чувствовала эйфорию, была счастливой и влюбленной. Тогда поняла, что не хочу его терять. Не было желания отпускать Максима и возвращаться домой к девушкам. Это был особый день в моей жизни,

– призналась Ульянова.

Девушка неоднократно отмечала, что пришла на проект за эмоциями. Нет гарантий, что там можно встретить любовь, а разнообразные эмоции точно можно получить.

Почему отношения Даши и Максима не имеют продолжения?

Во время пост-шоу "Холостяка-10" Даша сообщила, что они с Максимом не вместе. Она разорвала отношения после того, как Максим признался, что у него был секс на проекте с другой девушкой. Ульянова не смогла простить такой поступок мужчины, ведь считает, что он предал ее.

Однако сам Максим рассказал, что интим с другой девушкой у него был еще до финала. Он не давал участницам никаких гарантий. У него была отдельная история с каждой и отношения развивались по-разному. Поэтому он не считает, что предал.