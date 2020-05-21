Даша из "Холостяка-10" сделала откровенное признание: Мне грустно, что все заканчивается

Уже завтра, 22 мая, вся страна узнает имя избранницы героя "Холостяка" 10 сезона Максима Михайлюка. Финалистка романтического реалити-шоу Даша призналась, что проект стал для нее прекрасным опытом, а красивая история любви больше похожа на мечту.

За отношениями Максима и Даши зрители наблюдали несколько месяцев. Чувства между ними накалялись каждую неделю с первого свидания. Накануне решающего выбора главного героя финалистка "Холостяка-10" опубликовала трогательное сообщение в инстаграме, в котором призналась, что не хочет, чтобы эта история заканчивалась.

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Даша, которая изначально воспринимала проект как авантюру, даже надеяться не могла, что окажется в шаге от хэппи-энда. Девушка откровенно признавалась Максиму Михайлюку, что влюблена в него, а путь на реалити-шоу стал для нее "прекрасным временем".

Мне даже немного грустно, что все заканчивается... Я даже представить не могла, что окажусь когда-нибудь в финале, да еще и с такой красивой историей любви,

– отметила участница "Холостяка".

Даша поблагодарила фолловеров, которые больше 11 недель сопереживали ей в каждом выпуске и даже настраивали на борьбу с девушками. Она отметила, что независимо от того, как сложится финал проекта, она продолжает верить и мечтать.

Следует заметить, что в решающем эфире "Холостяка-10" зрители станут свидетелями романтического свидания Максима и Даши в Барселоне. В течение 24 часов вместе пара не будет отказывать себе в объятиях и поцелуях, а девушка почувствует себя невестой. Однако, судя по анонсу, их встреча закончится конфликтом и слезами участницы. Интересно, повлияет ли этот инцидент на финальный выбор героя.