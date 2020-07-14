Украинские супруги, телеведущий Никита Добрынин и блогерша Даша Квиткова, поделилось радостной новостью. Накануне громкой свадьбы влюбленные приобрели квартиру. Теперь у них есть собственное жилье в Киеве.

О воплощении заветной мечты Даша рассказала в заметке на личной странице в инстаграме. Девушка призналась, что в течение месяца они неустанно работали для того, чтобы наконец иметь собственное жилье.

Читайте также Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: звездная пара рассекретила детали будущего праздника

Квиткова рассказывает своей аудитории подписчиков о самых важных событиях, которые случаются в ее жизни. Она любит делиться радостными моментами и доказывает, что нет ничего невозможного. Главное – это желание достичь своей цели и упорный труд.

Девушка поделилась, что примерно месяц она и Никита постоянно находились в напряжении и работали на результат. Они трудились ради общей мечты.

Говорю "мы", потому что это наша общая заслуга,

– отметила Даша.

Блогер призналась, что они купили квартиру и таким образом сделали подарок друг другу на свадьбу.

До сих пор не можем поверить в это. Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие автомобили и вещи – это конечно круто, но гораздо лучше, когда есть свое жилье и свои стены в столице,

– рассказала Квиткова.

Она призналась, что невероятно счастлива, ведь они смогли приобрести квартиру самостоятельно, без помощи родителей.

"Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить. Находясь на острове Бали, мы загадали одно желание на двоих, которое не заставило себя ждать. Будет цель – будет возможность. И все наши мечты обязательно сбудутся", – написала в публикации звездная жена.