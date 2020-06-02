Новоиспеченные звездные супруги, Никита Добрынин и Даша Квиткова, отправилось в Одессу. После того, как влюбленные официально зарегистрировали свои отношения, они решили устроить незабываемые выходные на берегу моря.

Роспись Никиты и Даши состоялась 20 мая. Хотя из-за пандемии коронавируса громкую свадьбу пришлось перенести, но пара хотела поскорее стать семьей и не переносила церемонию. После женитьбы им удается сохранять романтику в отношениях. На днях Добрынин и Квиткова отправились в короткое путешествие в Одессу. Фотографиями девушка поделилась на личной странице в инстаграме.

Читайте также Никита Добрынин и Даша Квиткова: Другого варианта, чем свадьба, мы не рассматривали

Никита Добрынин и Даша Квиткова в Одессе

После пост-шоу проекта "Холостяк-10", где пара была приглашенными гостями, Никита был очень расстроен, ведь не ожидал, что все покажут именно так. Тогда он предложил любимой поехать в Одессу автомобилем и та согласилась. Уже утром следующего дня супруги направлялись к морю.

Даша в сфоем фотоблоге показала пикник, который они устроили на побережье. На кадрах оба позируют невероятно счастливы и улыбчивы. Видно, что их любовь действительно сильная и ей ничто не страшно.

На романтических снимках Даша и Никита изображены в удобной одежде, которая гармонично сочетается с погодой и атмосферой вокруг.

"От моего сердца к твоему сердцу", – с нежностью написала в публикации Квиткова.



Никита Добрынин и Даша Квиткова в Одессе / Instagram / @kvittkova



Влюбленные Никита Добрынин и Даша Квиткова / Instagram / @kvittkova