Украинская блогерша, победительница проекта "Холостяк-9" Даша Квиткова откровенно рассказала о своем успехе после участия в шоу и отметила, что он дал ей только стимул, а достигла всего благодаря тому, что прилагала много усилий.

На личной странице Даши в инстаграме появилось сообщение, в котором она высказалась относительно жизни после "Холостяка". Девушка призналась, что чуть ли не ежедневно читает сообщения, в которых ей пишут, что все, что она имеет – дал проект.

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Даша Квиткова об успехе после "Холостяка"

Квиткова рассказала, что проект дает только одно – стимул, а как действовать дальше необходимо решать самостоятельно.

"Холостяк" не создает мне футболки и костюмы, не создавал проект о путешествиях, не ведет переговоры и не сотрудничает вместо меня со многими брендами,

– написала Даша.

Победительница "Холостяка-9" отметила, что она хватается за любую возможность и выжимает максимум из всего, что есть в ее жизни, достигает целей, не боится и рискует. Квиткова не видит в этом ничего плохого и считает, что каждый на ее месте делал бы то же самое.

Если бы в моей жизни не было такого "стимула", я бы все равно всего достигла. Я трудоголик и никогда не буду сидеть на месте и не ждать, когда ко мне в руки прилетит звезда. Такого не бывает. Все достигается через труд, в любом его проявлении. Я решила не нырять под воду, а встать на серфинг и плыть вместе с волной,

– отметила в публикации блогерша.