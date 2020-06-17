Популярная блогер Даша Квиткова продолжает радовать поклонников новыми публикациями. Она обнародовала фото с дельфином. Девушка отдыхала в Одессе, где и побывала рядом с этими удивительными животными.

Даша распространила фото из дельфинария на личной странице в инстаграме. Неделя в Одессе была богатой разнообразными яркими эмоциями, которыми она теперь делится со своими подписчиками.

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Даша Квиткова в дельфинарии

Квиткова решила максимально отдохнуть и насладиться многими возможными развлечениями, которые есть в Одессе. В частности, она посетила дельфинарий. Девушка показала кадр, на котором выглядит невероятно счастливой и держит руки на дельфине.

Блогер одета в белый пиджак и светлые джинсы. Под такой наряд выбрала белые кроссовки. Дополнила образ солнцезащитными очками и минималистичной цепочкой на шее.

Известно, что темы, которые связаны с дельфинариями, очень активно обсуждаются. Они могут вызвать шквал критики от зоозащитников и других пользователей сети. Несмотря на это, Квиткова решила заблокировать возможность комментирования сообщения.

Известно, что в прошлом году Сергей Бабин вместе с детьми и супругой посетили дельфинарий в Харькове. После этого в сети разгорелся скандал.

Сергей Бабкин в дельфинарии: что известно о скандале

Через несколько часов после того, как Сергей опубликовал фотографию из дельфинария в инстаграме, на фейбук-аккаунте зоозащитной инициативы UAnimals для артиста написали 5 фактов об этих заведениях. Они объясняли, почему дельфинарии – это не лучшее место для пребывания млекопитающих, и там они совсем не счастливы.

Впоследствии активисты добавили объяснение от Бабкина, почему он пошел в дельфинарий и на самом деле не знал о вреде для дельфинов, но комментарий с его просьбой не набрасываться на него с громкими обвинениями зоозащитники не добавили.