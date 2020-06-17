Победительница девятого сезона шоу "Холостяк", блогер Даша Квиткова поделилась яркой фотографией из Одессы. Девушка призналась, что она предложила мужу, телеведущему Никите Добрынину завезти его маму к морю, ведь она очень этого хотела.

На личной странице Даши в инстаграме появилось фото с отдыха. Звездные супруги Квиткова и Добрынин решили сделать сюрприз маме телеведущего и отправились вместе с ней в Одессу.

Читайте также Даша Квиткова и Никита Добрынин отправились на пикник в Одессу: романтические фото

Даша Квиткова и Никита Добрынин в Одессе

Даша рассказала, что однажды предложила Никите забрать его маму и отвезти к морю, потому что она очень этого хотела. Влюбленные не долго думали и решили поставить собственный рекорд в дороге. Из Киева они отправились в Черновцы, ведь именно там живет Елена Николаевна. После этого втроем отправились в Одессу. В пути были 19 часов и все ради того, чтобы мама Никиты встретилась с морем.

Сумасшедшая неделя! Друзья, прогулки и невероятное количество эмоций. Каждому этого не хватало, пока мы сидели дома. Одесса, спасибо, что было именно так,

– написала Даша в публикации.

Образ Даши Квиткововй

На фото, которое Даша опубликовала в сети, она позирует, опершись на пальму. Кадр был сделан на территории отеля, где отдыхала семья. На фоне было видно бескрайнее море. Блогер одета в светлые джинсы и бежевую майку. Дополнила свой образ массивным ожерельем и соломенной шляпой. Волосы девушка уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневой помадой на губах.