Даша Квиткова и Никита Добрынин недавно официально стали супругами. Теперь к их паре приковано еще большее внимание. Звездная жена поделилась очаровательным фото с любимым.

Даша и Никита являются одной из самых популярных семейных пар украинского шоу-бизнеса. За их историей любви вся страна наблюдает еще с девятого сезона проекта "Холостяк". На личной странице девушки в инстаграме появилась фотография, которая растрогала сеть.

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Романтическое фото Даши и Никиты

На кадре они изображены невероятно влюбленными и счастливыми. Даша позирует в легком бежевом платье. Ее шею украшает красивая подвеска, а уши – крупные серьги-кольца. Волосы блогерша собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Никита изображен рядом со своей избранницей. Его образ гармонично сочетается с ее нарядом. Телеведущий одет в коричневый гольф.

Даша и Никита с нежностью и любовью смотрят друг на друга.

Я желаю вам таких людей, чью верность не пришлось бы ставить под сомнение. Желаю таких надежных людей, которые, несмотря на все ваши минусы и сложности, найдут тысячу и одну причину, чтобы остаться с вами, потому что увидят, что плюсов у вас гораздо больше,

– написала в публикации звездная жена.



Никита Добрынин и Даша Квиткова / Instagram / @kvittkova