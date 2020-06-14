Жена главного героя проекта "Холостяк-9" Никиты Добрынина смело позирует в откровенных образах и демонстрирует свое тело на камеру. Даша Квиткова соблазнила поклонников фото, на котором предстала перед зеркалом в одном белье.

Очередной инстаграм-пост победительница 9 сезона реалити-шоу "Холостяк" посвятила своему домашнему любимцу Касперу. Однако внимание фолловеров завоевал не так милый котенок, как откровенный образ Даши Квитковой.

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Новоиспеченная жена известного ведущего позировала в их семейном гнездышке перед зеркалом в полный рост. В жаркий день она выбрала пикантный домашний look, который не оставил равнодушным даже ее мужа, который выразил свое восхищение в комментариях. Так, Даша Квиткова появилась в полупрозрачных трусиках с высокой талией и надписью "целуй" и кружевном бюстгальтере. Девушка прижала котенка к себе, прикрыв грудь.

На таком откровенном кадре поклонники разглядели как упругие ягодицы блогерши, так и стройную талию.

Даша Квиткова заметила, что котенок по имени Каспер, который появился в их доме несколько месяцев назад, очень быстро вырос: "Я не успеваю за этим пушистым".