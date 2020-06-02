Украинская блогерша Даша Квиткова умеет удивлять свою армию поклонников. Девушка похвасталась фигурой в нижнем белье и обратилась к поклонницам.

Новоиспеченная жена известного телеведущего Никиты Добрынина поделилась жарким кадром и вызвала активные обсуждения в сети. Фото она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Даша выложила фотографию, на которой появилась в нижнем белье и продемонстрировала свою соблазнительную фигуру. Она дополнила образ подвеской, минималистическими серьгами, кольцами и браслетами. На лице сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Волосы звезда собрала в прическу сзади, и оставила только две пряди, которые нежно спадают на лицо.

"Пожалуйста, любите себя", – обратилась блогерша к своим подписчицам.



Даша Квиткова в нижнем белье / Instagram / @kvittkova

Даша Квиткова призналась, что у нее совсем не идеальная фигура, однако, несмотря на это, она любит свое тело. Знаменитость говорит, что у нее складывается впечатление, что мы все давно забыли о то, что каждый из нас индивидуален, отдельная личность.

Женщин уже много лет призывают что-то делать с их телами, чтобы они все выглядели идеально, под одну гребенку. Но для чего? Я здорова, счастлива, у меня все прекрасно,

– написала в публикации Даша.

Однако блогерша говорит, что она, как и все девушки, иногда подходит к зеркалу и думает, что что-то не так с внешним видом, прической, лицом. У женщин бывают моменты, когда они чувствуют себя ужасно и не хотят выходить из дома. Однако в большинстве случаев для Даши это все-таки не проблема, из-за которой стоит переживать.