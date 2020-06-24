Герои проекта "Холостяк" поженились 20 мая и готовятся к громкой свадьбе. Даша Квиткова и Никита Добрынин признаются, что готовы к пополнению в семье и надеются, что первенец появится на свет в ближайший год.

Участники 9 сезона реали-шоу "Холостяк" более полутора лет строят свои отношения на глазах у миллионов поклонников и уже успели зарегистрировать брак. Звездная пара в интервью для издания "Сегодня. Lifestyle" откровенно призналась, что готова к воспитанию общих детей.

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Даша Квиткова заверила, что они с ведущим Никитой Добрыниным обсуждали будущее пополнение в новосозданной семье. 21-летняя блогерша хочет стать молодой мамой, поэтому рождение первенца – в ближайших планах супругов.

Нам бы хотелось этого в ближайший год, то есть не через 5-6 лет, а чтобы это произошло вскоре,

– объявила Даша Квиткова.

Стоит отметить, что влюбленные уже успели придумать имя для своего отпрыска. Они не стали рассекречивать, как назовут дочь, а вот для сына, о котором так мечтает Никита Добрынин, выберут имя Лев. Даша же полностью поддерживает выбор любимого.

О ревности в отношениях

Даша Квиткова также не стала скрывать, что ее муж достаточно ревнивый и осторожно относится к ее общению с мужчинами. Никита достаточно часто всем своим видом демонстрирует, что с чрезмерным вниманием от противоположного пола он мириться не будет.

Об общении со свекровью

Девушка признается, что с мамой мужа у нее сложились хорошие отношения еще в рамках проекта "Холостяк", когда ведущий знакомил финалисток со своими родителями. Елена Николаевна еще тогда видела в Даше будущую невестку и посоветовала звездному сыну не обижать ее. Родители пары прекрасно общаются, а сама девушка называет эти отношения "семейным тандемом".