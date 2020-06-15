Популярная украинская блогер Даша Квиткова поделилась фотографией из Одессы, где недавно побывала вместе с мужем, телеведущим Никитой Добрыниным. Также девушка рассказала интересную историю, которая случилась с ней четыре года назад.

Даша Квиткова на личной странице в инстаграме в очередной раз сделала публикацию, которая вызвала активные обсуждения в сети. Знаменитость рассказала историю, которая вдохновляет и напоминает ей, что она все делает правильно.

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История Даши Квитковой

Четыре года назад девушка искала дополнительную работу, поскольку стремилась позволять себе гораздо больше. На то время она уже вела блог в инстаграме, который медленно, но уверенно развивался. Также работала в бьюти-индустрии, но этого ей было не достаточно.

Тогда Даша начала писать во многие акаунты с вопросами о вакансиях. Однако ответа не получила. На днях девушке пришло сообщение о сотрудничестве от одной из социальных страниц, куда тогда обращалась Квиткова.

Как такое вообще возможно? Какая ты удивительная, жизнь! Будь всегда такой. Удивляй, вдохновляй и пусть все будет хорошо,

– написала в заметке блогер.

Даша Квиткова в Одессе

Недавно Даша вместе с мужем отправились на выходные в Одессу. Они решили отдохнуть от будничных дел и побыть вдвоем. Квиткова очень любит море, поэтому такая поездка была для нее настоящим праздником.

Девушка опубликовала фотографию, сделанную на фоне безбрежного моря. Она изображена, сидя на камне, и улыбается в камеру. Звезда позирует в голубой рубашке, а волосы уложила в легкие локоны.