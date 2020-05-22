Холостяк 10 сезон: интересные факты о победительнице шоу Даше Ульяновой

Популярное шоу "Холостяк" 10 сезон провело грандиозный финал, в котором главный герой проекта Максим Михайлюк выбрал Дарью Ульянову. Журналисты LifeStyle 24 собрали для вас интересные факты из биографии очаровательной участницы. Что известно о Даше – читайте в нашем материале.

В пятницу, 22 мая, прошел последний выпуск шоу "Холостяк", финал которого, как и весь проект, запомнился всем зрителям .А покорила сердце пилота Максима Михайлюка – Даша Ульянова.

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Биография Даши Ульяновой

Что известно о детстве Даши? Участница 10 сезона Холостяка родилась в Кривом Роге 28 мая 1996 года, поэтому через несколько дней ей исполнится 24 года. Ее папа Владимир – частный предприниматель, а мама Елена – домохозяйка. Также у девушки есть братья-близнецы Кирилл и Тимур, которые младше нее на 5 лет.

С детства участница "Холостяка" занимается художественной гимнастикой. Уже в 7 лет девушка участвовала в различных соревнованиях и у нее множество наград.

С 11 лет Даша училась в училище олимпийского резерва и у нее фактически не было детства в классическом его понимании. Она редко виделась с родными и постоянно тренировалась и придерживалась режима. "В интернате нас взвешивали каждый день, и если мы набирали хотя бы 200 грамм, утром нас ждала скакалка", – вспоминает девушка.

Однако Даша не достигла заоблачных спортивных высот, хотя и получила звание мастера спорта, а также стала гибкой и стройной.

Лишний вес и похудение

Однако, как рассказывал 24 канал раньше, в 18 лет у девушки начались проблемы с лишним весом. И когда Даша увидела, что ее вес достиг 67 килограммов, то решила брать себя в руки и возвращать спортивную форму.

"Учась на первом курсе, я приехала домой на новогодние праздники. Подхожу к зеркалу, а там стоит совсем другая Даша, которая весит на 10 килограммов больше. Но я знала, что могу быть совсем другой – стройной, подтянутой, с красивыми формами. А на меня в зеркале смотрит какой-то мишка. Даже родители шутили и называли "наше слоненятко", – призналась участница "Холостяка".

Поэтому Даше приходилось бороться с этим и много работать над собой, чтобы достичь желаемого результата. И у нее это получилось – сейчас она выглядит очень эффектно. К тому же, известно, что красавица увеличила себе губы.



Даша Ульянова до и после похудения и увеличения губ / Фото СТБ Даша Ульянова до и после похудения и увеличения губ / Фото СТБ

Придя на шоу Холостяк, Даша представилась как тренер по стретчингу (растяжке) в студии элегантного спорта. Она также мастер спорта по художественной гимнстике, однако в будущем мечтает открыть собственную студию.

Участие Даши в шоу "Холостяк"

В 2020 году Даша приняла участие в 10 сезоне шоу "Холостяка", главным героем которого стал пилот из Майами Максим Михайлюк. Девушка стала одной из самых ярких участниц проекта и сразу же привлекла внимание Максима, ведь на первой же встрече она продемонстрировала танец, показывая свою гибкость и мастерство.

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Кроме того, Даша несколько раз едва не покинула шоу. Впервые это было после свидания в Таиланде. Максим хотел посадить девушку в машину, чтобы везти в аэропорт, но девушка предложила исполнить ее желание. Тогда они пошли купаться в бассейн, и в итоге Даша осталась в проекте.

Второй раз задержаться на шоу Даше удалось после ее видеообращения, где она сказала, что Максим устраивает мало свиданий с ней. Холостяк шоу снова проводил ее до машины, однако внутри авто девушка увидела приглашение на свидание в Египте.

В результате, девушка все же добилась своего и стала победительницей шоу "Холостяк". Именно с ней Максим Михайлюк попытается построить крепкие отношения.

Отношения Даши с Максимом

Интересно, что поклонники пары собрали в одно видео все самые горячие моменты встречи Даши с главным героем "Холостяка-10" Максимом Михайлюком.

В видео появилось немало кадров пары из всех девяти выпусков, начиная с первого свидания, на котором и состоялся дебютный поцелуй проекта "Холостяк". Говоря откровенно, в их истории гораздо больше страсти и химии, чем романтики.

Так, поклонники Даши не обошли стороной и откровенное признание участницы о влюбленности на последней церемонии роз, ночные купания в бассейне, сближение в спа и соблазнительные взгляды в джакузи с бокалом шампанского.

Смотрите видео поклонников об отношениях Даши и Максима