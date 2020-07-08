Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова не построила отношения с главным героем после шоу. Однако она советует всем девушкам побывать в настоящей сказке и влюбиться в достойного мужчину в следующем сезоне проекта. Гимнастка рассказала, какой должна быть участница реалити.

В финале проекта "Холостяк" Максим Михайлюк выбрал Дашу Ульянову, однако отношения пары закончились через несколько недель из-за интима пилота с другой участницей. Несмотря на то, что девушка была влюблена в главного героя и долго оправилась от измены, она не сожалеет о своем участии в реалити-шоу.

На личной странице в инстаграме Даша дала советы всем тем красавицам, которые готовы испытать свое счастье в следующем сезоне.

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