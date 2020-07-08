Даша Ульянова рассекретила, как покорить сердце холостяка
Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова не построила отношения с главным героем после шоу. Однако она советует всем девушкам побывать в настоящей сказке и влюбиться в достойного мужчину в следующем сезоне проекта. Гимнастка рассказала, какой должна быть участница реалити.
В финале проекта "Холостяк" Максим Михайлюк выбрал Дашу Ульянову, однако отношения пары закончились через несколько недель из-за интима пилота с другой участницей. Несмотря на то, что девушка была влюблена в главного героя и долго оправилась от измены, она не сожалеет о своем участии в реалити-шоу.
На личной странице в инстаграме Даша дала советы всем тем красавицам, которые готовы испытать свое счастье в следующем сезоне.
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Как покорить сердце "Холостяка"?
- Даша Ульянова отмечает, что с холостяком стоит быть искренней и не врать ни ему, ни себе. Именно за откровенность и непосредственность Максим Михайлюк выбрал девушку, а ее подлинность покорила и телезрителей.
- Она советует быть откровенной, говорить, как думаешь, и не играть роль. Победительница уверяет, что не стоит пытаться понравиться и прыгать выше головы.
- Необходимо узнавать о холостяке больше и демонстрировать свою заинтересованность.
- Даша как никто другой знает, как важно сконцентрироваться только на чувствах к мужчине и не распыляться на других участниц. Она уверяет, что главное на проекте – "вы и ваша с ним история".
- Девушка также призывает откровенно признаться в чувствах, если они появились. Она убеждена, что достойный мужчина оценит такой смелый шаг.
- На шоу "Холостяк" стоит быть сильной: "Горячее сердце и холодный ум станут надежными козырями".