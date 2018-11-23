Даша Астафьева надела пальто на голое тело: соблазнительные фото

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / elle.ua

Украинская певица Даша Астафьева, которая является одной из самых эпатажных представительниц отечественного шоу-бизнеса, в очередной раз приняла участие в горячей фотосессии. Звезда примерила несколько пикантных образов, засветив обнаженное тело.

Зажигательная Даша Астафьева позировала в сексуальном наряде для журнала Elle. Артистка примерила осенние наряды, в частности, пальто, которым прикрыла обнаженное тело.

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Даша Астаф'єва сексуальна фото
Обольстительная Даша Астафьева / Elle

Кроме этого, певица дала откровенное интервью журналистам. Даша Астафьева, в которую влюблены многие мужчины, призналась, что не всегда была красавицей. Артистка зарабатывала свой статус секс-символа творчеством.

Я не всегда была красивой – мне пришлось бороться за красоту, причем я не имею в виду какие-то стандарты. Побороться в моем понимании – это доказать людям, что я не пустышка, что у меня есть позиция в отношении своей страны, своей семьи, своего творчества,
– отметила Даша Астафьева.

Даша Астаф'єва оголена
Сексапильная Даша Астафьева / Elle

Красоту певица понимает по-своему. Даша Астафьева заверила, что яркая внешность и ухоженное тело – это далеко не все, что должна иметь современная девушка. Если красавица не сможет показать свой ум, то с ней никто не захочет соединить свою судьбу.

"Многие сделали себя красивыми по стандартам: пухлые губы, длинные ресницы и волосы, грудь торчком, подтянутая фигура. Так, сейчас почти все красавицы вокруг, но нет той красоты, которую ты видишь и тебе хочется ее познать. А потом, когда познаешь ее, хочется остаться рядом на всю жизнь. Вот за такую красоту хочется получать комплименты. А она включает в себя ум, умение создавать прекрасное и наполняться им, способность транслировать свое "я", – рассказала Даша Астафьева.


Певица Даша Астафьева / Elle

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А вот насчет гардероба, то артистка любит экспериментировать. Украинская певица заявила, что нет таких вещей, которые бы она не могла примерить. В то же время Даша Астафьева и заговорила о свадьбе, пока планировать не намерена.

"Вещей, которых никогда не надену, нет. Для работы я надевала и свадебные платья, и корсеты, и латекс. Поэтому, когда мне донимают вопросами в духе "когда свадьба?", я отвечаю, что так устаю от эффектных образов в работе, что не спешу. Большинство девушек мечтают о свадьбе потому, что им не хватает этой яркой красоты в жизни. У меня же ее больше, чем достаточно", – добавила она.

Даша Астаф'єва Elle
Даша Астафьева / Elle


Украинская певица​ Даша Астафьева / Elle

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Дария Астафьева
Источник: Lifestyle
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