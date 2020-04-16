Даша Астафьева назвала впечатляющую сумму, которую ей предлагали за секс

Популярная певица Даша Астафьева никогда не страдала от недостатка внимания мужчин. Кроме этого, артистка призналась, что немало богачей предлагали ей потрясающие суммы за интим. О каких суммах идет речь – она рассказала в интервью Оле Поляковой.

"Суперблондинка украинского шоу-бизнеса Оля Полякова устроила собственное шоу на карантине. Едва ли не каждый день звезда приглашает к онлайн-трансляции коллег, с которыми откровенно говорит о творчестве или деталях частной жизни. Новой гостьей Оли Поляковой стала Даша Астафьева, поэтому выпуск отличился пикантностью.

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В частности, артистка не скрывала, что своими сексуальными образами она привлекает внимание мужчин. Богачи даже предлагают миллионные суммы, чтобы провести ночь с Дашей Астафьевой. Особенно много обращений было, когда звезда выступала в составе эпатажной группы NIKITA. Однако, какие бы цифры ни фигурировали в предложениях, они все же получают отказ от певицы.

Мне так много раз это предлагали, я ни разу не согласилась. Я постоянно боялась, что это съемка какой-то передачи, где разводят звезд. Последний раз Юрию Никитину (продюсер группы NIKITA – LifeStyle 24) предлагали 1,5 миллиона долларов, я сказала: "Называйте два",

– вспомнила Даша Астафьева.

Смотрите видео общения Поляковой и Астафьевой:

Кроме этого, артистка вспомнила и странные предложения, которые когда-то получала. В частности, за миллион долларов ей предлагали родить ребенка, и обязательно мальчика. Также Даше Астафьевой предлагали яхты и элитные машины, а еще – финансовую помощь без каких-либо обязательств.

"В прошлом году, последнее предложение, оно было самое смешное. Мне предложили меня содержать, хотели отправлять 600 тысяч долларов каждый месяц. Я говорю: "подождите, что я должна делать". Это реально конкретные деньги. Потому как, чтобы заработать эту сумму, я не знаю, что надо делать. Неужели вам нужен только секс? Меня это как-то смутило, я до сих пор считаю, что это все передачи, где разводят", – добавила она.

Сейчас Даша Астафьева помолвлена с бизнесменом Артемом Кимом. Украинцам он хорошо известен благодаря скандальному уголовному делу. Уже более 7 лет правоохранители расследуют дело с участием Артема Кима: по данным следствия, мужчина причастен к хищению 27 миллионов гривен из предприятий. Однако эти обвинения Даша Астафьева неоднократно опровергает и признается, что из-за уголовного дела не может пойти к алтарю и сама обеспечивает возлюбленного.