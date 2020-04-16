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Даша Астафьева назвала впечатляющую сумму, которую ей предлагали за секс

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Даше Астафьевой предлагали миллионы долларов за секс / Instagram / @da_astafieva

Популярная певица Даша Астафьева никогда не страдала от недостатка внимания мужчин. Кроме этого, артистка призналась, что немало богачей предлагали ей потрясающие суммы за интим. О каких суммах идет речь – она рассказала в интервью Оле Поляковой.

"Суперблондинка украинского шоу-бизнеса Оля Полякова устроила собственное шоу на карантине. Едва ли не каждый день звезда приглашает к онлайн-трансляции коллег, с которыми откровенно говорит о творчестве или деталях частной жизни. Новой гостьей Оли Поляковой стала Даша Астафьева, поэтому выпуск отличился пикантностью.

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В частности, артистка не скрывала, что своими сексуальными образами она привлекает внимание мужчин. Богачи даже предлагают миллионные суммы, чтобы провести ночь с Дашей Астафьевой. Особенно много обращений было, когда звезда выступала в составе эпатажной группы NIKITA. Однако, какие бы цифры ни фигурировали в предложениях, они все же получают отказ от певицы.

Мне так много раз это предлагали, я ни разу не согласилась. Я постоянно боялась, что это съемка какой-то передачи, где разводят звезд. Последний раз Юрию Никитину (продюсер группы NIKITA – LifeStyle 24) предлагали 1,5 миллиона долларов, я сказала: "Называйте два",
– вспомнила Даша Астафьева.

Смотрите видео общения Поляковой и Астафьевой:

Кроме этого, артистка вспомнила и странные предложения, которые когда-то получала. В частности, за миллион долларов ей предлагали родить ребенка, и обязательно мальчика. Также Даше Астафьевой предлагали яхты и элитные машины, а еще – финансовую помощь без каких-либо обязательств.

"В прошлом году, последнее предложение, оно было самое смешное. Мне предложили меня содержать, хотели отправлять 600 тысяч долларов каждый месяц. Я говорю: "подождите, что я должна делать". Это реально конкретные деньги. Потому как, чтобы заработать эту сумму, я не знаю, что надо делать. Неужели вам нужен только секс? Меня это как-то смутило, я до сих пор считаю, что это все передачи, где разводят", – добавила она.

Сейчас Даша Астафьева помолвлена с бизнесменом Артемом Кимом. Украинцам он хорошо известен благодаря скандальному уголовному делу. Уже более 7 лет правоохранители расследуют дело с участием Артема Кима: по данным следствия, мужчина причастен к хищению 27 миллионов гривен из предприятий. Однако эти обвинения Даша Астафьева неоднократно опровергает и признается, что из-за уголовного дела не может пойти к алтарю и сама обеспечивает возлюбленного.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости Украины Дария Астафьева
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