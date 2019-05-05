Даша Астафьева объяснила, почему уже несколько лет не может выйти замуж

Украинская певица Даша Астафьева ранее заявляла, что встретила мужчину своей мечты. Артистка уже несколько лет встречается с бизнесменом Артемом Кимом, однако даже после признания в августе 2017 она не может выйти за него замуж.

В программе "Светская жизнь" Даша Астафьева откровенно призналась, что не боится свадьбы и готова пойти под венец с любимым. Однако на пути этой мечты стоит уголовное дело, в котором фигурирует Артем Ким.

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"Самая главная проблема, почему мы не женимся – уголовное дело моего жениха. Потому что у Артема даже нет паспорта", – рассказала Даша Астафьева.

Кроме этого певица призналась, о какой свадьбе она мечтает. По словам Даши Астафьевой, церемонию они планируют с первого дня знакомства с Артемом Кимом. Артистка хочет в этот день не быть под прицелом камер, а обменяться клятвами в кругу близких людей.

"Вообще, не нужно делать свадьбу пышной, приглашать всех, с кем ты когда-то сломал ногу и т.д. Свадьба – это очень интимный праздник, на котором должны быть твои близкие люди... Мы планируем нашу свадьбу с первого дня нашего знакомства!.. У нас есть некоторые проблемы, и я надеюсь, что они уйдут из нашей жизни, и, видимо, нас станет больше и мы будем официально в браке! " – добавила Даша Астафьева.

Что известно об уголовном деле бойфренда Даши Астафьевой?

Уже более 6 лет правоохранители расследуют дело с участием бизнесмена Артема Кима. В августе 2017 года детективы НАБУ совместно с САП провели его задержание. По данным следствия, Артем Ким, который является сыном бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Виссариона Кима, причастен к хищению 27 миллионов гривен из предприятий.

"Задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором Южно-Украинской АЭС, в 2012 – 2014 годах способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которую проводила атомная электростанция", – рассказывал инсайдер украинского издания, подчеркивая, что именно это привело к потере около 27 миллионов гривен.

Именно такую ​​сумму впоследствии требовали судьи в качестве залога, однако Артем Ким отказался платить ее, заявив, что не обладает такими средствами. Впоследствии Даша Астафьева призналась, что она с любимым живет исключительно на ее деньги, ведь мужчина из-за уголовного дела нигде не работает.