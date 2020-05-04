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Даша Астафьева обнажила ягодицы на камеру: слишком откровенное фото 18+

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Даша Астафьева обнажила ягодицы на камеру
Даша Астафьева обнажила ягодицы на камеру / Instagram / @da_astafieva

Украинская актриса и модель давно доказала, что не имеет никаких комплексов и готова к любым откровениям. Однако, очевидно, поклонники Даши Астафьевой осознают границу между соблазнительностью и пошлостью, ведь раскритиковали фото обнаженной звезды, которая демонстрировала ягодицы на камеру.

В секс-символа украинского шоу-бизнеса Даши Астафьевой целая армия поклонников, которые с радостью воспринимают ее дерзкие эксперименты и с нетерпением ждут новых эротических съемок. Однако кадры, которые на личной странице в инстаграме опубликовала фэшн-фотограф Соня Плакидюк, вызвали немало возмущенных комментариев.

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Фото были сделаны во время совместной поездки знаменитостей во Львов. Тогда на балконе одного из престижных отелей Дария Астафьева полностью разделась, не стесняясь пристальных взглядов прохожих. Однако через несколько месяцев после отдыха Плакидюк продолжает делиться фотографиями, на которых позирует ее подруга.

На очередных кадрах Астафьева появилась толес, закутавшись в большое белое одеяло. Она обернулась спиной к камере, прижавшись губами и руками к зеркалу в полный рост. Звезда прикрыла грудь, однако решилась обнажить ягодицы без белья, которые привлекают все внимание фолловеров. Этим фото Даша доказала свою стройность и покорила хрупкой талией и упругими ягодицами.

Однако далеко не всем поклонникам такая идея для кадра выдалась удачной. В комментариях пользователи инстаграма беспощадно раскритиковали чрезмерно откровенную позу Астафьевой: "Очень красиво свою ж*пу всем показывать, все звезды такие! А что вы можете кроме того, что обнаженными фотографироваться?", "При всем уважении, зачем нам видеть в вас на странице голые задницы?", "Мне одной кажется что это уже слишком откровенно?".

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Дария Астафьева LifeStyle
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