Даша Астафьева обнажилась перед камерой: фото 18+

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Даша Астафьева обнажилась перед камерой: фото 18+
Даша Астафьева обнажилась перед камерой: фото 18+ / Instagram / @da_astafieva

Певица Даша Астафьева, которая беззаботно загорает на Бали, не забывает о своих сторонниках в сети, которые ожидают новые кадры. Звезда опубликовала очередную серию фото и видео, на которых примеряла очень соблазнительные образы.

Зажигательная Даша Астафьева в очередной раз подтвердила, что является секс-символом украинского шоу-бизнеса. Артистка продемонстрировала красоту своего тела в серии соблазнительных фото.

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Перед камерой звезда появилась в нюдовом боди, которое подчеркнула ее пышная грудь, и миди-юбки. Даша Астафьева обольстительно побегала по роскошному номеру своего отеля на Бали и показала, как проходят жаркие будни с ней. Кроме этого, артистка игриво сняла свою прозрачную юбку, оставшись только в боди. Широкополая соломенная шляпа дополнила сексуальный образ Даши Астафьевой.

Такими жаркими роликами певица не ограничилась. На странице Даши появились фото, на которых она прикрывает обнаженное тело пляжной шляпой и демонстрирует пышные формы вблизи.

История одной шляпы продолжается, – пошутила Даша Астафьева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Де Лаос?

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

 

Теги: LifeStyle Отдых Музыка Эротика Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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