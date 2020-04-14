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Даша Астафьева обнажилась перед камерой: экстравагантная съемка

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Даша Астафьева обнажилась в эротической съемке / Instagram / @da_astafieva

В то время, как сексуальная певица придерживается карантина, ее фото публикуют вдохновленные звездные фотографы. Так, судья шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк вспомнила совместный отдых с Дашей Астафьевой и съемку, на которой модель засветила обнаженную грудь.

Звезда доказывает титул секс-символа украинского шоу-бизнеса многочисленными съемками. Хотя сейчас Даша Астафьева проводит время с родителями, а в объективе чаще появляются собаки, фешн-фотограф Соня Плакидюк не дает поклонникам забыть о сексапильной подруге.

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В личном профиле в инстаграме она опубликовала архивные фото во время совместного отдыха с Астафьевой во Львове. Фоловеры раньше успели увидеть обнаженную звезду на балконе отеля в самом центре города. Однако Соня решила подогреть любопытство поклонников не менее пикантными кадрами.

На фото Даша Астафьева предстала в черных трусиках без бюстгальтера в роскошном номере. Она томно позировала за завтраком в откровенных позах, хвастаясь стройными ногами и пышным бюстом. На ней минимум одежды, однако немало лаконичных украшений: браслетов и подвесок. Естественные легкие кудри звезды придают нежности ее эротическому виду.

В поездки я не беру с собой камеру, но беру телефон и Астафьеву,
– прокомментировала фотографии Соня Плакидюк.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Дария Астафьева Эротика LifeStyle
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