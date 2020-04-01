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Даша Астафьева очаровала новой фотосессией: нежные фото

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Даша Астафьева рассказала о своих фотосессиях / Фото из Инстаграма

Украинская певица и модель Дарья Астафьева любит поражать своих поклонников кадрами с откровенных фотосессий. Звезда часто позирует в сексуальных образах, щеголяя своими прелестями.

На этот раз украинский секс-символ решила немного разбавить свою ленту горячими фотографиями, поэтому опубликовала чувствительные черно-белые фото.

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Даша Астафьева перед фотокамерой появилась с аккуратно собранными волосами в пучок, черной джинсовой юбке, свитере и украшениях. Свой образ знаменитость дополнила легким макияжем.

Фотографию Астафьева дополнила размышлениями о откровенные фотографии, которые она публикует в своем личном профиле.

"Дикость, когда люди говорят: "Боже, все время голая, все время с голой попой." Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело – это искусство. Это искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир обнаженным. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это все оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому", – отметила представительница шоу-бизнеса.

34-летняя модель в своем блоге рассказала об отношениях мужчины и женщины и отметила, что они для нее значат.

Для меня в отношениях очень важно, чтобы мужчина был искренним. Это, конечно, редкость. Большая заслуга женщины, когда мужчина может перед ней заплакать, поделиться, рассказать что-то сокровенное. Для меня это важно, и я очень страдаю, когда мужчина закрыт и погружается в себя,
– резюмировала звезда.

В рамках нового шоу, в котором Астафьева летает по миру, она перепробовала практически все дела, которыми занимаются мужчины. Знаменитость анонсировала, что в шоу она доказывает то, что женщинам по силам любая работа, которую выполняют мужчины.

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Дария Астафьева
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