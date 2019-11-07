Даша Астафьева подчеркнула пышную грудь сексуальным корсетом: горячие фото

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Украинская исполнительница и модель Даша Астафьева стала звездой новой эротической фотосессии, где показала свои соблазнительные формы. Игривые образы, как всегда, подошли секс-символу Украины, поэтому пользователи "засыпали" ее приятными комментариями.

Автором фотоистории стала Дана Дубова, которая уже сделала Астафьевой несколько сексуальных фотографий для публикации в Инстаграме. На съемке артистка примерила сексуальный кожаный корсет, который дополнялся рукавом и ниспадающей тканью с правой стороны одежды. Ботинки на каблуках и вуаль дополнили look звезды. Ее волосы были нежно уложены назад, а макияж smoky eyes подчеркнул ее взгляд.

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Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Кроме двух горячих снимков Даша поделилась видеобекстейджем съемки, где можно увидеть ее позирование и работу с фотографом.

"Кинематограф меня довел ... Здесь только одно теперь верно – задать себе вопрос: "Обо мне или это?" Ответы ждите позже", – загадочно подписала ролик Астафьева.

 

Стоит добавить, что однажды на вопрос фаната в Instagram-Stories, берет ли она участие в абсолютно всех фотосессиях, Даша ответила, что редко соглашается на съемки. Ведь, по ее словам, художник должен заинтересовать и предложить абсолютно новую идею и взгляд на фотосъемку. Стоит добавить, что одним из ее любимых фотографов является львовянка Марта Сирко.

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Дария Астафьева Эротика Новости LifeStyle
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