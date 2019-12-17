Даша Астафьева показала роскошную фигуру в белье: соблазнительные фото

Певица Даша Астафьева не прекращает поражать своих поклонников достаточно провокационными снимками. На инстаграм странице знаменитости появилась серия фото, на которых украинка появилась в одном белье.

Автором сексуальных фото стала Anka Fateeva. Именно с этой киянкой больше всего любит сотрудничать Даша Астафьева, ведь фотограф всегда находит для артистки новые темы для съемки и соблазнительные образы.

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На этот раз певица появилась в черном сексуальном белье, которое подчеркнуло ее стройные формы. Драматичности образу Даши Астафьевой добавила черная накидка, которая напоминала крылья.

Известно, что съемка проходила на одной из киевских крыш. Даша Астафьева выбирала сексуальные позы, не стесняясь выглядеть в кадре эротично.

Концепция же съемки оставалась в секрете. Однако все поклонники артистки знают, что Даша Астафьева соглашается на фотосессию только в том случае, если ей понравится идея съемки. Ранее она объясняла свою позицию, подчеркивая, что бессмысленные позирования – это бесполезная трата времени.

Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды. Вот почему прежде чем сказать "да", я всегда требую идею съемки. Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто гениальное в простом. Мои самые сильные тандемы заканчивались тем, что мы так и не выходили из номера отеля,

– призналась артистка.