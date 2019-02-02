Даша Астафьева показала соблазнительную фигуру в белье и искусственном меху: пикантные фото

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Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица Даша Астафьева продемонстрировала фанатам в сети новую серию откровенных фото с последней съемки.

Даша опубликовала пикантные снимки на своей странице в Instagram.

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На фото Астафьева позирует в шубе oversize с леопардовым принтом и черном обольстительном белье. Ее образ дополнили черные лодочки на высоких каблуках и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Поклонники певицы в комментариях начали обсуждать верхнюю одежду звезды: шуба сделана из эко-меха или настоящего. Также фаны написали множество комментариев относительно внешности 33-летней звезды.


Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva


Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva


Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Добавим, что все больше украинских артистов призывают отказаться от натурального меха и встают на защиту прав животных. К примеру, Кристина Соловий снялась топлесс и заявила, что лучше "быть обнаженной, чем в мехах".

Также победительница Евровидения-2016 Джамала отметила, что заменитель меха спасает от излишней жестокости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Теги: Эротика Джамала Дария Астафьева LifeStyle
Источник: 24 канал
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