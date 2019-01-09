Даша Астафьева показала стройное тело в купальнике: горячие фото
Сексапильная Даша Астафьева в очередной раз взбудоражила сеть. Звезда показала пляжные снимки с отдыха, которые потрясли ее поклонников.
Новогодне-рождественские праздники – отличный повод для знаменитостей, чтобы запланировать роскошный отдых. И пока одни наслаждаются горными пейзажами и заснеженными склонами, то другие – греются на пляжах. Ко второй категории относится певица Даша Астафьева, которая поделилась горячими кадрами с отдыха.
Читайте также: Даша Астафьева соединила свой горячий клип с кадрами из "Один дома": видео
Перед камерой сексуальная певица предстала в купальнике горчичного цвета. Пляжный наряд подчеркнул ее аппетитные формы и стройную талию. Даша Астафьева покупалась в бассейне, где сделала пикантные фото.
Отлеживанием у бассейна Даша Астафьева не ограничилось. Артистка в красном купальнике покоряла волны океана, не забыв о своих поклонниках. В блоге сексапильная Даша поделилась еще более горячими пляжными снимками.
Классика, – лаконично написала Даша Астафьева под одним из фото.