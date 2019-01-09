Даша Астафьева показала стройное тело в купальнике: горячие фото

Сексапильная Даша Астафьева в очередной раз взбудоражила сеть. Звезда показала пляжные снимки с отдыха, которые потрясли ее поклонников.

Новогодне-рождественские праздники – отличный повод для знаменитостей, чтобы запланировать роскошный отдых. И пока одни наслаждаются горными пейзажами и заснеженными склонами, то другие – греются на пляжах. Ко второй категории относится певица Даша Астафьева, которая поделилась горячими кадрами с отдыха.

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Перед камерой сексуальная певица предстала в купальнике горчичного цвета. Пляжный наряд подчеркнул ее аппетитные формы и стройную талию. Даша Астафьева покупалась в бассейне, где сделала пикантные фото.

Отлеживанием у бассейна Даша Астафьева не ограничилось. Артистка в красном купальнике покоряла волны океана, не забыв о своих поклонниках. В блоге сексапильная Даша поделилась еще более горячими пляжными снимками.

Классика, – лаконично написала Даша Астафьева под одним из фото.