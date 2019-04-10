Даша Астафьева показала свои провокационные съемки для Playboy: фото 18+

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Даша Астафьева фото для Playboy
Даша Астафьева фото для Playboy / Instagram / @da_astafieva

Одна из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева уже трижды украшала обложку мужского журнала Playboy. В день рождения основателя глянца Хью Хефнера артистка решила сравнить провокационные фото, сделанные в 2019, 2011 и 2009 годах.

В начале марта 2019 года певица Даша Астафьева похвасталась серией провокационных фото на странице в Instagram. В сообщении артистка рассказала поклонникам, что стала звездой нового выпуска французского и украинского журнала Playboy. Перед камерой певица предстала в сексуальном образе, в котором засветила обнаженные упругие ягодицы в черных бикини и колготках в сетку. Теперь же в сети появилась обложка пикантного глянца.

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Провокационное фото Даша Астафьева символически опубликовала в день рождения основателя Playboy Хью Хефнера, 9 апреля. И хотя легендарного издателя не стало больше года назад, модель решила таким образом вспомнить сотрудничество с ним.

В сети звезда поделилась своими первыми фото в Playboy, сделанными в 2009 и 2011 годах. Тогда украинка впервые посетила имение Хью Хефнера в США и приняла участие в провокационной фотосессии обнаженной. Кроме этого, звезда примерила манящее белье для украинской версии издания, прикрыв обнаженную грудь надписью, что ее знает основатель Playboy.

Обложка. Счастливая и обгорелая (4 банки тонального крема). Даже не подозревала, как она изменит мою жизнь,
– поделилась воспоминаниями Даша Астафьева.

 

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Теги: Музыка LifeStyle Новости LifeStyle Playboy Дария Астафьева Эротика
Источник: LifeStyle 24
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